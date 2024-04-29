Hakkari'de doğaseverler kentin doğal güzelliklerini keşfetti - Son Dakika
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Hakkari'de doğaseverler kentin doğal güzelliklerini keşfetti

Hakkari\'de doğaseverler kentin doğal güzelliklerini keşfetti

Hakkari'de Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, doğaseverler kentin doğal güzelliklerini gezdi. Yaklaşık 30 doğaseverin katıldığı etkinlikte Ava Ore bölgesi, Üzümcü köyü ve Çukurca ilçesi ziyaret edildi. Grup üyeleri, Hakkari'nin tarihi, doğal ve turistik alanlarını tanıtarak turistlere eşlik etti. Etkinliklerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

29.04.2024 13:11  Güncelleme: 13:14
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Hakkari'de doğasever, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğince (CİSAD) düzenlenen etkinlik kapsamında kentin doğal güzelliklerinin bulunduğu alanları gezdi.

Farklı illerden gelen ziyaretçilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 doğasever, Ava Ore bölgesine götürüldü.

Burada Ava Ore Şelalesi'nin aktığı alanda bir süre zaman geçiren doğaseverler, daha sonra Üzümcü köyünde ters lalelerin açtığı bölgeye gitti.

Bölgede baharın gelmesiyle ortaya çıkan güzellikleri fotoğraflayan grup üyeleri, daha sonra Çukurca ilçesine geçerek doğa yürüyüşü yaptı.

Gruba rehberlik eden Mazlum Tekçe, kente gelen yerli ve yabancı turistlere eşlik ederek bölgeyi tanıttıklarını belirtti.

Ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını aktaran Tekçe, şunları kaydetti:

"Hakkari'ye gelen turist kafilesi doğal güzelliklerin bulunduğu yerleri gezdi. Hakkari'nin tarihi, doğal ve turistlik alanlarını tanıtma şansımız oldu. Gelen doğaseverler kentin güzelliklerine hayran kaldı. Özelikle kentin endemik bitkisi olan ters lale insanların ilgisini çekti. Etkinliklerimiz yıl boyunca devam edecek. Hakkari'yi tanıtmaya çalışıyoruz. Geziye katılan bütün arkadaşlara teşekkür ederim."

Kaynak: AA

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