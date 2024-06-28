Hakkari'de düzenlenen Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali devam ediyor

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen "Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali"nin ikinci gününde, Vali Ali Çelik ve protokol üyeleri, sporcularla rafting yaptı.

Valiliğin himayesinde Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesince organize edilen, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıkları tarafından desteklenen festivalin ikinci gününde Han Yaylası'nda düzenlenen bisiklet yarışmasında sporcular, Çınaraltı mevkisine kadar pedal çevirdi.

44 kilometrelik parkurun sonunda kadınlarda Sevim Gerçek birinci, Azize Bekar ikinci ve Ekin Ereke üçüncü; erkeklerde Okan Aydoğan birinci, Süleyman Sefa Temel ikinci ve Zana Öztunç üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara Hakkari Valisi Çelik ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Törenin ardından Vali Çelik, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Çukurca Belediye Başkan Nazmi Demir ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, sporcularla Zap Suyu'nda rafting yaptı.

Rus dağcı Roman Abildaev de aynı mevkideki kayalık alana tırmandı.