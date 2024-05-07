Hakkari'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Hakkari\'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Hakkari merkezli 5 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheliden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin yasa dışı yollardan kente düzensiz göçmen getirip sınır köylerinde konaklattığı ve batı illerine gönderdiği tespit edildi. 26 Nisan'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

07.05.2024 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, 35 şüphelinin yasa dışı yollardan kente düzensiz göçmen getirerek sınır köylerinde konaklattığı ve batı illerine gönderdiği belirlendi.

Bunun üzerine 26 Nisan'da Hakkari merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla 19 kişi serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Hakkari, Göçmen, Göçmen Kaçakçılığı, Tutuklama, Gözaltı, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:16 İmamoğlu’ndan, yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’e tepki İmamoğlu'ndan, yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e tepki
22:01 Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı konuştu Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı konuştu
20:53 Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada
19:43 Hamas Kahire’ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans Hamas Kahire'ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans
18:02 Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti
22:32 Arda Turan, kendisini beş parasız bırakan Seçil Erzan’ı canlı yayında böyle savundu Arda Turan, kendisini beş parasız bırakan Seçil Erzan'ı canlı yayında böyle savundu
22:24 Beşiktaş, Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Beşiktaş, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
21:09 Sadettin Saran’dan şartlı adaylık açıklaması Ali Koç’a süre verdi Sadettin Saran'dan şartlı adaylık açıklaması! Ali Koç'a süre verdi
20:46 Sinan Ateş’in eşinden cinayetle ilgili iddianameye tepki Sinan Ateş'in eşinden cinayetle ilgili iddianameye tepki
20:30 Çamur havuzuna döndü Sel suları stadyumu yuttu Çamur havuzuna döndü! Sel suları stadyumu yuttu
20:12 Osman Kavala AK Partili isimleri karşı karşıya getirdi Osman Kavala AK Partili isimleri karşı karşıya getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 23:33:22. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement