Hakkari\'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi tutuklandı

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Hakkari merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, 35 şüphelinin yasa dışı yollardan kente düzensiz göçmen getirerek sınır köylerinde konaklattığı ve batı illerine gönderdiği belirlendi.

Bunun üzerine 26 Nisan'da Hakkari merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla 19 kişi serbest bırakıldı.