Hakkari\'de düzenlenen hafızlık yarışması Türkiye finalinde birinciliği Yusuf Kiracı kazandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hakkari'de "Camiler ve Din Görevlileri Haftası Hafızlık Yarışması Erkekler Türkiye Finali"ni gerçekleştirdi.

Hacı Sait Camisi'nde düzenlenen finalde, bölge yarışmalarında birinci olan 10 hafız yarıştı.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, Hakkari'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye finalinin, kadim tarihi ve köklü kültürüyle öne çıkan Hakkari'de yapılmasının anlamlı olduğunu belirten İyişenyürek, şunları kaydetti:

"Başkanlık olarak yürüttüğümüz Kur'an hizmetlerinin önemli bir bölümünü teşkil eden yarışmalar, Kur'an'a hizmetin, Kur'an'ı doğru okuma ve öğrenme gayretinin, hafızlığın, kıraat geleneğinin, mesleki ehliyet ve din hizmetinde daha nitelikli bir anlayışın buluşma noktasıdır. Bugün burada bulunan yarışmacı kardeşlerimiz bu finale kolay gelmedi. Her biri kendi illerinde yarışma süreçlerinde emek verdi, çalıştı. Yarışmaya katılan 10 hafız kardeşime başarılar diliyorum."

İl Müftüsü Hüseyin Okuş da hafızları Hakkari'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, farklı şehirlerden gelen yarışmacılara başarılar diledi.

Jürinin değerlendirmesi sonucu, yarışmaya katılanlardan Yusuf Kiracı birinci, Erdal Çeçen ikinci ve Beytullah Tokay üçüncü oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren din görevlilerine ödülleri protokol mensuplarınca verildi.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Vali Yardımcısı Murat Güneş, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.