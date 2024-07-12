Hakkari'de düzensiz göçmen operasyonu: 3 göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir ev ve eklentilerinde 3 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güçlü Mahallesi'nde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bir ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada 3 düzensiz göçmen ile şüpheli Ş.Ö. yakalandı.

Şüpheli Ş.Ö. jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.