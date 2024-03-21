Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 228 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 228, Kartalkaya'da 152, Palandöken'de 141, Sarıkamış'ta 139, Ergan'da 138, Erciyes'te 74, Yalnızçam'da 62, Hesarek'te 59, Uludağ'da 51, Yıldız Dağı'nda 30, Ilgaz'da 29, Kop'ta 23, Zigana'da 20, Ovacık'ta 18, Davraz'da 15, Kartepe'de 12, Gevaş'ta 11, Elmadağ ve Mersivan'da 6, Yıldıztepe'de 10 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|22.03.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|KY
|-8
|-4
|Kartalkaya
|KY
|-11
|-5
|Ergan
|KY
|-2
|-1
|Sarıkamış
|KY
|-3
|1
|Palandöken
|KY
|-2
|-1
|Erciyes
|KY
|-7
|-3
|Yalnızçam
|KY
|0
|3
|Hesarek
|KY
|-2
|-1
|Uludağ
|KY
|-4
|-3
|Yıldız Dağı
|KY
|-4
|-1
|Kop
|KY
|0
|4
|Ilgaz
|KY
|-11
|-3
|Ovacık
|KY
|0
|2
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi - Son Dakika
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