Hakkari'de ev yangını: Bir bölüm kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Hakkari'de ev yangını: Bir bölüm kullanılamaz hale geldi

Hakkari\'de ev yangını: Bir bölüm kullanılamaz hale geldi

Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde Tevfik Erdem'e ait evde çıkan yangında bir bölüm kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Aynı mahalledeki bir araç tamir atölyesinde de çıkan yangın söndürüldü.

12.02.2024 21:43  Güncelleme: 21:44
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Hakkari'de yangın çıkan evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Keklikpınar Mahallesi'nde Tevfik Erdem'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de desteğiyle yangını kontrol altına aldı.

Yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Aynı mahalledeki bir araç tamir atölyesinde de çıkan yangını ekipler söndürdü.

Kaynak: AA

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