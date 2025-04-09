Hakkari'de Fırtına Hayatımızı Olumsuz Etkiledi

Fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu, araçlar zarar gördü

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü.

Hakkari'de etkili olan fırtına birçok yapıya zarar verdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatıları uçtu, aydınlatma direkleri devrildi, ağaçlar kökünden söküldü. Uçan çatı parçaları bazı araçlara zarar verdi. Elektrik tellerinin kopması sonucu bölgede enerji kesintileri yaşandı. Fırtına sırasında yıldırım bir evin bahçesine düştü. Fırtına kentin birçok noktasında maddi zarara yol açarken, şans eseri herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Belediye ekipleri, AFAD, VEDAŞ ve diğer ilgili birimler, olumsuzlukların giderilmesi için sahada yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.