Hakkari\'de Geleneksel Kepenek Yapımı

Hakkari'nin Durankaya beldesinde, oduna sarılıp ayak darbeleriyle sıkılaştırılan kuzu yününden elde edilen keçeden kepenek yapılıyor.

Hayvancılığın yaygın olduğu Yeni Mahalle'de yaşayanlar, havanın ısınmasıyla yaylalara çıkan çobanların ve yetiştiricilerin kepenek ihtiyacını kendileri karşılıyor.

Atalarından öğrendikleri yöntemle kepenek yapmayı sürdürmeye çalışan mahalle sakinleri, yardımlaşmanın güzel örneklerinden birini sergiliyor.

Belli zamanlarda bir araya gelerek hazırladıkları kuzu yününü örtüye seren, odunla yuvarladıktan sonra sıkıca bağlayan mahalle sakinleri, rulo yaptıkları yünü türküler eşliğinde karşılıklı ayak darbeleriyle yuvarlayarak sıkılaşmasını sağlıyor.

Bu işlemden sonra elde ettikleri keçeyi dikerek kepenek haline getiren mahalle sakinleri, üzerini de su geçirmeyen başka bir örtüyle kaplayarak ihtiyacı olan aileye teslim ediyor.

Mahalle sakini Resul Çiftçi, AA muhabirine, kepenek yaparken imece usulüyle birbirlerine yardımcı olduklarını söyledi.

Bu sürecin çok eğlenceli geçtiğini anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bu iş için genellikle 6 ya da 8 kişi oluyor. 3'er ya da 4'er kişi karşılıklı olacak şekilde bu işlemi yapıyoruz. Şarkılar eşliğinde ayaklarla ezerek yünün sıkılaşmasını sağlıyoruz. Bu işlem yaklaşık 3 gün sürüyor. Genellikle akşam yapıyoruz. Yün iyice sıkılaştıktan sonra ipi açıyoruz ve örtüyle dikiyoruz. Bundaki amacımız yünün çobana temas ederek rahatsız etmesini önlemektir. Eskiden bu örtülerle dikilmiyordu. Daha rahat olması için bunu yapıyoruz. Bir tarafına da su geçirmeyecek malzeme ekliyoruz."

Yaptıkları kepeneğin çobanları daha sıcak tuttuğunu dile getiren Çiftçi, "Bu gelenek atalarımızdan bize kaldı, biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz çünkü buna ihtiyacımız var. İşimiz hayvancılık. Hayvancılıkta da bu malzemeler çok önemli." dedi.

Keçe yapanlardan Ali Üzüm de hayvancılıkla uğraştıklarını, akşamları da kepenek yapımı için bir araya geldiklerini belirtti.

Ayakla basılan yünün sıkıştırılmasıyla elde ettikleri keçenin daha önce halı ve farklı malzemelerin yapılmasında da kullanıldığını ifade eden Üzüm, bu yöntemle hazırlanan kepeneğin 10 yıla kadar dayanabildiğini anlattı. Üzüm, geleneği mahalledeki çocuklar ve gençlere de öğrettiklerini dile getirdi.