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Hakkari'de heyelan sonucu ev hasar gördü - Son Dakika
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Hakkari'de heyelan sonucu ev hasar gördü

Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda dağdan kopan kaya parçaları iki katlı müstakil eve isabet etti. Evde ölen ya da yaralanan olmazken, arka duvarlar hasar gördü. Ev heyelan riski nedeniyle boşaltıldı.

Hakkari\'de heyelan sonucu ev hasar gördü
06.01.2024 - 20:16,
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HAKKARİ'nin Keklikpınar Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda dağdan kopan kaya parçaları iki katlı müstakil eve isabet etti. Olayla ölen ya da yaralanan olmazken, evin arka duvarları hasar gördü. Ev heyelan riski nedeniyle boşaltılırken, ekipler bölgede hasar tespit çalışması yaptı.

Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde 6 kişilik Yakın ailesinin yaşadığı iki katlı müstakil evin yakınındaki alanda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle dağda kopan dev kaya parçaları, evin arka duvarlarına isabet etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, evin arka duvarları hasar gördü. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yakın ailesi fertleri evden tahliye edilirken, evde hasar tespit çalışması yapıldı.

'KIŞ GÜNÜ EVİMİZİ TERK ETTİK, YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ'

Ev sahibi Emin Yakın, heyelan sonrası dağdan kopan kaya parçalarının evine isabet ettiğini söyledi. Yakın, "Aniden evimiz sallandı. İlk başta deprem sandım. Eşim ve çocukların arka odaya kaçtılar. Arka odaların üzerimize doğru geldiğini gördüm. Can havliyle engelli oğlumu ve çocuklarımı dışarı çıkardım. Sonra anladım ki; dağdan kopan kaya parçaları evimizin arka duvarlarına isabet etmiş. Evimizde büyük hasar var. Yıllarca çalışıp bu evi yaptım, hala evin borçlarını ödüyorum. Evimizin bulunduğu mahalle de tehlike altında. Yetkililer, buna bir çözüm bulmalı. Heyelan tehlikesiyle bu kış günü evimizi terk ettik. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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