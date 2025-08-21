Hakkari'de İşgücü Uyum Programı kapsamında çalışacak 89 kişi için kura çekimi yapıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde il ve ilçelerde görevlendirilmek üzere alınacak personel için kura, spor salonunda yapıldı.
Kurada ismi çıkanlar sevinç yaşadı.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından adayların belirlenen yerlerde göreve başlayacağı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de İşgücü Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?