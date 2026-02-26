Hakkari\'de jandarma ekiplerince şehit ve gazi aileleri için kayak etkinliği yapıldı

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi aileleri, kayak takımları ve kızaklarla kayarak güzel bir gün geçirdi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, jandarma ekipleri, Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Jandarma ekiplerinin yakından ilgilendiği aileler, kayak ve kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Aile bireylerinin kar motoruyla gezdirildiği, kar topu oynandığı etkinlikte çocuklar da keyifli vakit geçirdi.