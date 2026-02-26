Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi aileleri, kayak takımları ve kızaklarla kayarak güzel bir gün geçirdi.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, jandarma ekipleri, Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.
Jandarma ekiplerinin yakından ilgilendiği aileler, kayak ve kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.
Aile bireylerinin kar motoruyla gezdirildiği, kar topu oynandığı etkinlikte çocuklar da keyifli vakit geçirdi.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de jandarma ekiplerince şehit ve gazi aileleri için kayak etkinliği yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.