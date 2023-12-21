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Hakkari'de kadın güvenlik korucularına KADES bilgilendirmesi - Son Dakika
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Hakkari'de kadın güvenlik korucularına KADES bilgilendirmesi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte görev yapan kadın güvenlik korucularına Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi. Jandarma ekipleri, Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu kapsamında, kadın güvenlik korucularına yönelik program düzenledi ve KADES uygulamasıyla ilgili katılımcılara bilgi vererek, uygulamayı telefonlarına yüklemelerini sağladı.

Hakkari\'de kadın güvenlik korucularına KADES bilgilendirmesi
21.12.2023 - 10:55,
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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte görev yapan kadın güvenlik korucularına Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu kapsamında, kadın güvenlik korucularına yönelik program düzenlendi.

KADES uygulamasıyla ilgili katılımcılara bilgi veren jandarma ekipleri, güvenlik korucularının telefonlarına uygulamayı yüklemelerini sağladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hakkari'de kadın güvenlik korucularına KADES bilgilendirmesi - Son Dakika
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