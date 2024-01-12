 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakkari'de Kar Yağışı: 94 Köy ve 190 Mezraya Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de Kar Yağışı: 94 Köy ve 190 Mezraya Ulaşım Sağlanamıyor

Hakkari'de etkili olan kar yağışı sonucunda 94 köy ve 190 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Kent merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri ve il Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Hakkari\'de Kar Yağışı: 94 Köy ve 190 Mezraya Ulaşım Sağlanamıyor
12.01.2024 - 09:54,  Güncelleme: 09:57
Abone Ol

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 94 köy ve 190 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, Hakkari kent merkezi ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Kardan dolayı kent genelinde 94 köy ve 190 mezraya ulaşım sağlanamazken, belediye ekipleri ve esnaf ana arterlerde temizlik yaptı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri de kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Kar Yağışı: 94 Köy ve 190 Mezraya Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika


10:13
Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47
Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29
ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10
Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54
Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57
Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48
Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben

Son Dakika
10:13 Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47 Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29 ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10 Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54 Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57 Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48 Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben
07:19 Hafize Gaye Erkan: 2024 yılı dezenflasyon yılı olacak
06:55 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 10:38:18. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de Kar Yağışı: 94 Köy ve 190 Mezraya Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement