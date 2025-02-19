Hakkari'de Kar Yağışı Nedeniyle Okullara Tatil

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HAKKARİ'de bugün yaşamı olumsuz etkileyen ve yarın etkisini daha da artırması beklenen kar nedeniyle kent genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Hakkari Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimizde devam eden ve yarın (Perşembe) 12: 00 – 15: 00 saatleri arasında etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışlarından dolayı karayolu ulaşımında oluşabilecek çığ, heyelan ve akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi ile meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı gibi diğer hususlar da göz önünde tutularak 20.02.2025 Perşembe günü Hakkari ve tüm ilçelerinde; yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokulları, resmi/ özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim- öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar, hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır." denildi.