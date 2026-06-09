TUTUKLANDI
Hakkari'de yaşadığı binanın bodrum katında cansız bedeni bulunan Hamide Çiftçi'nin (43) ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheli olarak gözaltına alınan eşi Lezgin Çitfi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Lezgin Çiftçi, polisin geniş güvenlik önlemleri altında Hakkari Ceza ve İnfaz Kurumu'na götürüldü.
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de Kasten Öldürme Şüphesi - Son Dakika
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