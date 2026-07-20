Hakkari'de Kaybolan Dağcı Hüsranla Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de Kaybolan Dağcı Hüsranla Bulundu

Hakkari\'de Kaybolan Dağcı Hüsranla Bulundu
20.07.2026 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cilo Dağları'nda kaybolan dağcı Yüksel Işık'ın cansız bedenine ulaşıldı, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de 13 Temmuz'da Cilo Dağları'na tırmanış yaptıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve dün cansız bedenine ulaşılan dağcının cenazesi, helikopterle kent merkezine getirilerek hastane morguna kaldırıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kırıkdağ köyü Bala Yaylası mevkisinde Süpha Durek zirve tırmanışı sırasında kaybolan dağcı Yüksel Işık'ın yerinin tespit edilmesinin ardından cenazenin yüksek rakım ve zorlu arazi şartlarında tahliye edilmesi amacıyla AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla yürütülen teknik operasyonun tamamlandığı belirtildi.

14 Temmuz'da yapılan ihbar üzerine arama faaliyetlerine başlayan ekiplerin detaylı çalışmaları sonucunda dağcıya ait izlere ulaşıldığı ve uzman kurtarma ekiplerince rakımın 3 bin 894 olduğu bölgede Işık'ın naaşının tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzman ekiplerin incelemelerine göre dağcının zirvenin kuzeybatı yönünde emniyet sistemlerini kurduğu esnada teknik bir aksaklık veya denge kaybı sonucu düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Zorlu coğrafi şartlar, dik kaya yapısı ve kısıtlı iletişim imkanlarına rağmen 66 personel ve 15 aracın katılımıyla yürütülen hassas çalışmalar sonucunda dağcının naaşı bulunduğu noktadan güvenli bir şekilde alınarak helikopter erişimine uygun alana taşınmıştır. Dağcı Yüksel Işık'ın naaşı saat 18.50 itibarıyla bölgeden helikoptere nakledilmiş, ardından saat 19.00 itibarıyla Fatih Kışlası'na indirilerek, otopsi işlemleri yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi'ne ulaştırılmıştır. Arama, kurtarma ve tahliye sürecinde üst düzey koordinasyonla görev yapan tüm ekiplerimize ve emeği geçenlere teşekkür eder, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

Işık'ın yakınları ve arkadaşları hastane önüne gelirken, cenazenin otopsi işlemlerinin ardından Van'a gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Hakkari, Hastane, Otopsi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Kaybolan Dağcı Hüsranla Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusundan İsrail’e dev sevkıyat: 14 yakıt ikmal uçağı daha ulaştı ABD ordusundan İsrail'e dev sevkıyat: 14 yakıt ikmal uçağı daha ulaştı
Ahbap soruşturmasında ifade veren iş insanı Fatih Eke de Haluk Levent’i suçladı Ahbap soruşturmasında ifade veren iş insanı Fatih Eke de Haluk Levent'i suçladı
Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani’yi hedef aldı Skandal Orta Doğu mesajı Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani'yi hedef aldı! Skandal Orta Doğu mesajı
Rusya, Karadeniz’de yük gemisini vurdu: 5 ölü, 5 kişiden haber alınamıyor Rusya, Karadeniz'de yük gemisini vurdu: 5 ölü, 5 kişiden haber alınamıyor
Alanya’da arızayı gidermeye çalışan 22 yaşındaki işçi elektrik akımına kapıldı Alanya'da arızayı gidermeye çalışan 22 yaşındaki işçi elektrik akımına kapıldı
Maçın önüne geçen an Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi

19:24
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümünde Yunanistan’dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır
Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır
17:30
İşte Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi
17:28
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
16:54
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
16:50
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 21:19:23. #7.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de Kaybolan Dağcı Hüsranla Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.