Hakkari'de Kayıp Dağcı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Hakkari'de Kayıp Dağcı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari\'de Kayıp Dağcı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
16.07.2026 16:45
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Cilo Dağları'nda kaybolan dağcı için AFAD ve güvenlik güçleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de Cilo Dağları'na tırmanış yaparken kaybolan dağcı için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Bursa'dan 13 Temmuz'da geldiği Cennet Cehennem Vadisi'ndeki Bala Yaylası'ndan Cilo Dağları'nın zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendisinden haber alınamayan dağcının bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucularının katılımıyla arama yapılıyor.

Van AFAD İl Müdürlüğü'nden ekiplerin de destek verdiği çalışmalar, dağcının kamp kurarak tırmanış yaptığı bölgede yoğunlaştırıldı.

İnsansız hava araçlarıyla bölgeyi tarayan ekipler, tırmanış güzergahını tek tek kontrol etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Bala Yaylası'nda yürütülen arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Taşyapan, arama kurtarma çalışmalarının tüm kurumların koordinasyonuyla titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kayıp kişiye bir an önce sağ salim ulaşma temennisinde bulunan Taşyapan, ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Hakkari, Güncel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

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