Hakkari'de kumar oynatılan iş yeri sahibi ve çalışanlara adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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Hakkari'de kumar oynatılan iş yeri sahibi ve çalışanlara adli işlem başlatıldı

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Hakkari'de İlçe Emniyet Müdürlüğünün denetiminde bir iş yerinde kumar oynatıldığı belirlendi. İş yeri sahibi, çalışanlar ve kumar oynayanlar hakkında adli işlem başlatılıp idari para cezası kesildi; kapalı alanda tütün tüketimi ihlali nedeniyle de idari yaptırım uygulandı.

Hakkari'de kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerinin sahibi ve çalışanları ile kumar oynayanlar hakkında işlem başlatıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte kamu düzeninin, toplumsal huzurun ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünce denetim gerçekleştirildi.

Kontroller sırasında bir iş yerinde kumar oynatıldığını belirleyen ekiplerce, iş yeri sahibi, çalışan ve kumar oynadığı tespit edilen kişiler hakkında adli işlem başlatıldı, idari para cezası kesildi.

Denetimde ayrıca kapalı alanda tütün mamulleri tüketilmesine ilişkin mevzuata aykırılık nedeniyle de idari yaptırımlar uygulandı, para cezası verildi.

Kaynak: AA
3. SayfaHakkariGüncelSon Dakika

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