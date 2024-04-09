Hakkari'de Mart Ayı Asayiş Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Hakkari'de Mart Ayı Asayiş Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında yapılan mart ayı asayiş değerlendirme toplantısında, Ramazan Bayramı'nın ülkeye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunuldu. Çelik, seçim sürecinin huzur ve güven içinde tamamlandığını belirtirken, asayiş olaylarında düşüş olduğunu ve uyuşturucuyla mücadelede önemli adımlar atıldığını ifade etti.

09.04.2024 16:49  Güncelleme: 16:52
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Hakkari'de Vali Ali Çelik başkanlığında mart ayı asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik salonundaki toplantıda konuşan Çelik, Ramazan Bayramı'nın ülkeye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Bayramların bir arada bulunulan, huzur ve mutluluğun paylaşıldığı önemli günler olduğunu belirten Çelik, kentte seçim sürecinin ciddi bir huzursuzluk ve sıkıntı olmadan tamamlandığını ifade etti.

Mahalli idarelerde görev alacak herkese başarı dileyen Çelik, "Çığlı köyünde muhtarlık seçiminden kaynaklı hoş olmayan durumlar oldu ama iş tatlıya bağlandı. Güvenlik birimlerimiz hem seçim atmosferinin huzur ve güven içinde gitmesi hem de diğer asayiş konularında sahada aktif olarak görev yaptılar." dedi.

Martta 321 asayiş olayının meydana geldiğini, bu sayının önceki yılın aynı ayında 349 olarak gerçekleştiğini bildiren Çelik, seçim atmosferine rağmen bu olaylarda düşüş olmasının memnuniyet verici olduğunu aktardı.

Aynı ayda 4 hırsızlık olayının meydana geldiğini, bu sayının önceki yıl 32 olduğunu ve yüzde 88'lik bir düşüşün yaşandığını ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

"Sadece 1 evden hırsızlık olayı yaşandı. Geçen yıl martta kadına şiddette 43 olay meydana gelirken bu yıl 37 olay yaşandı. Bir ayda 210 kilograma yakın uyuşturucu ele geçirildi. Bunun büyük bölümü sentetik uyuşturucu. Dünyadaki en büyük bela kimyasal uyuşturucular. Buna karşı topyekün bir mücadelenin içinde olmamız gerekiyor. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 187 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 27'si tutuklandı. 'Torbacı' dediğimiz kişilerin çocuklarımızı, gençlerimizi zehirlememeleri, onların hayatına dokunmamaları için de var gücümüzle çalışıyoruz."

Vatandaşlardan uyuşturucu konusunda hassasiyetlerini artırmalarını isteyen Çelik, şunları kaydetti:

"Kaçakçılıkla mücadelede de 97 kişiye işlem yapıldı. Suça bulaşmış, haklarında kesin hüküm verilmiş ama yakalanamayan 198 kişi mart ayında yakalanmış. Kolluk birimlerimiz üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiştir. Vatandaşlarımıza da minnetimizi ifade etmek istiyorum. Onlar da sükun ve huzur ortamının devamı için destek oldular. Bayram süreçlerinde karşılaştığımız en önemli sorunlardan birisi trafik kazaları. Onun için trafik kurallarına uyalım. Trafik kurallarına uyarak hareket edelim. Emniyet kemerlerimizi takalım. Herkese kazasız bayram ve yolculuklar diliyorum."

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Mart Ayı Asayiş Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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