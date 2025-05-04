Hakkari'de iki pikabın çarpıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı.
Kent girişindeki Sere Solan mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 35 ASP 490 plakalı pikap ile 06 BVM 630 plakalı pikap çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de pikap kazası: 8 yaralı - Son Dakika
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