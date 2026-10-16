Hakkari'de sağanak sonrası sis bulutlarını fotoğraf tutkunları görüntüledi

Hakkari'de etkili olan sağanağın ardından dağlarda ve kentin üzerinde oluşan sis bulutları güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışın ardından dağlarda ve yüksek kesimlerde sis etkili oldu.

Fotoğraf tutkunları da dağların zirveleri ve yamaçları ile şehrin üzerindeki sis bulutlarını görüntülemeye çalıştı.