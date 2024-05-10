Hakkari\'de Savunma Sanayi Ürünleri Öğrencilere Tanıtıldı

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde "Sınırdan Sınırların Ötesine Açılan Kapı" projesi kapsamında öğrencilere milli imkanlarla üretilen savunma sanayi ürünleri tanıtıldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Kaymakamlık ve 2. Hudut Tugay Komutanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında komutanlıkta program düzenlendi.

Askeri görevliler, Şehit Üsteğmen Adnan Bahat Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine söz konusu ürünleri tanıttı.

Programa Kaymakam Mert Kumcu ve 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar katıldı.