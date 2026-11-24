Hakkari'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenlerin anısına fidan dikildi.

Merkeze bağlı Otluca köyündeki 100. Yıl Eğitim Ormanı'nda Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, şube müdürleri Oktay Kızılkaya ve Sabah Saklı ile MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) üyesi öğretmenler fidan dikti.

Etkinlikte konuşan Yılmaz, öğretmenlerin yetiştirdikleri nesillerle ülkenin yarınlarına yön veren değerler olduğunu söyledi.

Şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenlerin hatıralarını yaşatmak, emeklerini unutmamak amacıyla fidanları toprakla buluşturduklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Her fidanın geleceğe bırakılan bir umut, her ağacın yetişen nesillere emanet olduğuna inanıyoruz. Bu anlamlı organizasyona katkı sunan Hakkari Orman İşletme Müdürlüğümüze, MEB AKUB ekiplerimize, ilçelerimizdeki yöneticilerimize ve etkinliklere katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesiller gibi bu fidanların da büyüyerek geleceğe kök salmasını diliyorum."