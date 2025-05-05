Hakkari'de Şiddetli Rüzgar Zarar Verdi - Son Dakika
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Hakkari'de Şiddetli Rüzgar Zarar Verdi

Hakkari\'de Şiddetli Rüzgar Zarar Verdi

Hakkari'nin Derecik ve Şemdinli ilçelerinde şiddetli rüzgar evlerin çatılarını söktü, seralara zarar verdi.

05.05.2025 14:33
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Hakkari'nin Derecik ve Şemdinli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden söküldü, seralar ve ağaçlar zarar gördü.

Şemdinli'de akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanakla zaman zaman dolunun da yağdığı ilçenin Günyazı köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden söküldü.

Derecik ilçesinde de şiddetli rüzgardan dolayı farklı mahallelerdeki bazı ev, tandırevi, odunluk, okul ve spor tesislerinin çatıları ile seralar zarar gördü.

Gürmeşe Mahallesi'nde yerinden sökülen bir evin çatısının isabet ettiği kamyonet zarar gördü, bazı ağaçlar devrildi.

İlçe belediyesi tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonu, zarar gören ev ve kurumlara bağlı yapılarda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Şiddetli Rüzgar Zarar Verdi - Son Dakika

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