Hakkari'de Su Kuyusuna Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti.
Uğuraçan köyü Yeşilbayır mezrasında 6 yaşındaki Abdulkerim Yılmaz, arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek su kuyusuna düştü.
Olay yerine giden köylüler, çocuğu düştüğü kuyudan çıkardı.
Ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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