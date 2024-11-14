Hakkari'de Tehlikeli Kayalar İndiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'de Tehlikeli Kayalar İndiriliyor

Hakkari'de endüstriyel dağcılar, düşme tehlikesi olan kayaları kontrollü şekilde indiriyor.

14.11.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dağlık ve engebeli arazi yapısına sahip Hakkari'de, yamaçlardan kara yoluna düşme tehlikesi bulunan kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından kontrollü bir şekilde indiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, kentte ulaşım ağının genişlemesi ve vatandaşların güvenli yolculuk yapmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, dağların yamacında askıda kalan ve düşme tehlikesi bulunan kayaların oluşturduğu riski ortadan kaldırmak için 7 kişiden oluşan "endüstriyel dağcı" ekibi Hakkari'ye gönderildi.

Kente 5 gün önce gelen dağcılar, Depin mevkisinde tırmandıkları yamaçlarda askıda kalan kayaları tespit ederek bunları levye ve kriko desteğiyle düşürmeye başladı.

Yolda güvenlik önlemi alan ve araçların kontrollü geçişini sağlayan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yola düşen kaya parçalarını temizledi.

"Arazi oldukça problemli"

Ekip sorumlusu Muhammet İskender, AA muhabirine, Karayolları 114. Şube Şefliğinin talebi üzerine 7 kişilik ekiple kente geldiklerini söyledi.

Bölgeyi ekip arkadaşlarıyla birlikte tarayıp düşme ihtimali olan kayaları kontrollü bir şekilde indirerek bölgeyi emniyetli hale getirmeye çalıştıklarını belirten İskender, şunları kaydetti:

"Burada arazi şartları oldukça zor. Yamaçlar dik, kayaç yapıları bozuk ve çatlak olduğu için zorlanıyoruz. Bu bölge bittikten sonra Çukurca yolunda 3-4 lokasyonumuz var. Orayı da tamamladıktan sonra Yüksekova Yeniköprü mevkisine geçeceğiz. Bunlar askıda olan yani düşme ihtimali olan kayalar. Can ve mal güvenliği için bu kayaları levye ve kriko yardımıyla düşürüyoruz. Arazi oldukça problemli. Aşağıdan bakınca anlaşılmıyor ama yukarıdan bakıldığında çok riskli yerler var. Biz de bunlara müdahale ediyoruz. Bu iş ayrı bir sektör. Uluslararası sertifikalarımız var. Bu işleri yapabilmek için ip tekniklerini bilen profesyonel ekip olmak gerekiyor."

Umut Bolat da çalışmaların yoğun ve zorlu geçtiğini ifade ederek hava şartlarının ve arazi yapısının kendilerini çok zorladığını belirtti.

Yolun güvenli hale gelmesi için önlemler aldıklarını anlatan Bolat, "Bugün düşme tehlikesi bulunan kayaları düşürdük. Türkiye'nin birçok yerine gidiyoruz. Bu işin eğitimini alıp zorluklarını öğrendik. Yaptığımız çalışmalarla yolu güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. 5 gündür bu noktada çalışıyoruz. 3 gün içinde bitirip diğer bölgelere gideceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, hakkari, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Tehlikeli Kayalar İndiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:26 SGK: ABB’nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL’den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL’ye yükseldi SGK: ABB'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL'ye yükseldi
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
10:25 Buca Belediyesi’ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
09:56 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
16:00 Bahis soruşturmasında flaş gelişme Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesapları kapatılacak Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak
15:58 Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı
15:54 Alişan’dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu Alişan'dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu
15:44 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’tan ayrılıyor mu Hasan Arat’tan tartışmaları bitirecek sözler Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Hasan Arat'tan tartışmaları bitirecek sözler
15:37 TFF, Montella’nın Roma’ya gideceği iddialarına son noktayı koydu TFF, Montella'nın Roma'ya gideceği iddialarına son noktayı koydu
15:34 Yabancı hakem mi geliyor TFF Başkanı açıkladı Yabancı hakem mi geliyor? TFF Başkanı açıkladı
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
15:33 Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 11:40:49. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de Tehlikeli Kayalar İndiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.