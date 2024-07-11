Hakkari'de Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, yaşamını yitirdi.
Sevi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Sevi, yakınları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan Sevi, hayatını kaybetti.
Sevi'nin ailesi ve yakınları hastane önüne geldi.
Sevi'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından defnedileceği öğrenildi.
Saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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