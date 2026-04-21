Hakkari\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hakkari'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hakkari-Van kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 21 AEU 036 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki Yusuf Turan hayatını kaybetti, Mehmet Şirin K. yaralandı.
Yaralı, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?