Hakkari'de vatandaşlar çinko ve kurşun madenine karşı eylem başlattı - Son Dakika
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Hakkari'de vatandaşlar çinko ve kurşun madenine karşı eylem başlattı

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Hakkari'nin Kavaklı köyünde 2007'den beri devam eden maden çalışma faaliyetlerine karşı köy sakinleri eylem başlattı. Köylüler, maden çalışmalarının çevreye ve köylülerin yaşam alanlarına zarar verdiğini belirterek maden ocağının faaliyetinin durdurulmasını talep etti.

25.04.2024 09:10  Güncelleme: 09:12
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Hakkari'de vatandaşlar çinko ve kurşun madenine karşı eylem başlattı

HAKKARİ - Hakkari'nin Kavaklı köyünde 2007'den beri devam eden maden çalışma faaliyetlerine karşı köy sakinleri eylem başlattı.

Hakkari il merkezine 50 kilometre mesafede bulunan ve bölgedeki çatışmalı süreçten kaynaklı 1995 yılında boşaltılan Kavaklı köyü halkı, 2007 yılında Karakaya Maden ile Sedex Resources Maden şirketlerinin başlattığı çinko ve kurşun madeni çalışmalarını durdurmak amacıyla Hakkari, Van ve Yüksekova'da yaşayan yüz kişilik bir grupla maden sahasına giderek eylem başlattı.

Şine Köprüsü'nde nöbet tutan askerlerden izin alarak maden sahasının olduğu vadiye yürüyen grup, maden galerilerinin olduğu bölgede basın açıklaması yaptı. Maden şirketi sahipleriyle görüşmek isteyen köylüler, jandarmanın kontrolünde firma yetkililerinden iki kişi ile görüşme yaptı. Köylüler, taleplerinin kabul edilmemesi üzerine nöbet eylemi başlattı. İlk nöbeti köy sakinlerinden oluşan 40 kişilik grup tuttu.

"Maden çalışmaları derhal durdurulmalı"

Kavaklı köyü halk adına açıklamayı okuyan Salih Kurt, yapılan maden çalışmalarından dolayı mağdur olduklarını söyledi. Kurt, "Köyümüzün mera alanlarında bulunan maden ocağı 18 yıldır çevreye ve köylülerin yaşam alanlarına ciddi zararlar vermektedir. Maden çalışmaları nedeniyle topraklarımız kirlendi ve verimliliğini kaybetti. Su kaynaklarımız zehirlendi ve içilmez hale geldi. Hava kirliliği arttı ve solunum problemlerine yol açtı. Hayvanlarımızın otlanma alanları tahrip edildi. Köyümüzün doğal güzelliği bozuldu. Bu sorunlara rağmen maden çalışmaları durdurulmak yerine aralıksız devam etmektedir. Köylüler olarak defalarca yetkilere başvurmamıza rağmen sorunumuza çözüm bulunamadı. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Köyümüzün ve gelecek nesillerin haklarını korumak için maden çalışmalarının derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Köy halkı olarak Kavaklı köyü mera alanlarında bulunan maden ocağının faaliyeti derhal durdurulsun. Maden ocağının çevreye verdiği zararlar tazmin edilsin. Köylülerin yaşam alanları eski hale getirilerek maden faaliyetinin bıraktığı tahribat ortadan kaldırsın. Bölgede yeniden ağaçlandırma yapılsın" ifadelerini kullandı.

Köylüler, maden ocağı önünde dönüşümlü nöbet eylemi başlatırken, jandarma da bölgede önlemlerini arttırdı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Hakkari, Maden, Çevre, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de vatandaşlar çinko ve kurşun madenine karşı eylem başlattı - Son Dakika

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