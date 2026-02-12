Hakkari'de yaralı Hint oklu kirpi tedavi altına alındı - Son Dakika
Hakkari'de yaralı Hint oklu kirpi tedavi altına alındı

12.02.2026 11:17
Yaralı Hint oklu kirpi, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Merkezi'nde tedavi ediliyor.

Hakkari'de yaralı ve bitkin halde bulunan Hint oklu kirpi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Bir süre önce Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bitkin ve yaralı olarak bulunan Hint oklu kirpi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, doğada nadir görülen ve uzun oklarıyla dikkati çeken yaralı kirpiyi ilk kontrolün ardından Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından yapılan muayenede kirpinin vücudunda yara olduğu belirlendi.

Bakım ve tedavisine başlanan kirpi, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak.

"Bu hayvanlar nadir görünüyor"

Prof. Dr. Aslan, AA muhabirine, Van Gölü Havzası'ndaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Doğal hayatın devam etmesi için faaliyet yürüten kurumlarla koordinasyonu sağlayarak ekolojik dengenin bozulmadan devam etmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Aslan, "Van Gölü Havzası coğrafi olarak çok zengin bir yaban hayata ve ekolojik dengeye sahip, tür zengini bir bölge. Hem sucul hem karasal büyük bir habitata sahip. Çukurova Bölgesi'nde ve Hatay, Kahramanmaraş, Antalya gibi çevrelerde bulunan Hint oklu kirpi de nadir olarak bölgemizde bulunmakta." dedi.

Oklu kirpilerin sayılarının giderek azaldığına vurgu yapan Aslan, şunları kaydetti:

"Halk arasında yanlış bilgi var, okları fırlatır diye. Oku fırlatmazlar. Düşmanına karşı kendini korumak için oklarını çıkarır ve çarpar. Çarpınca ok karşı tarafa batar ve acıtır. Hiçbir kimse veya herhangi bir hayvan, oklu kirpiyle karşı karşıya gelmek istemez. Kirpiler aslında biyolojik habitatın, ekolojik zincirin olmazsa olmaz türlerindendir. Merkezimize 2014'te bir oklu kirpi geldi. Bu, ikincisi oluyor. İlk tedavinin ardından durumunu stabil hale getirdik. İkinci müdahalede de hayvanın yarasına son dikişimizi uyguladık. Bu hayvanlar nadir görünüyor ve böyle giderse nesilleri tehlike altına girecek. Korumayı artırmamız gerekiyor."

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Hakkari, Güncel, Çevre, Van

Son Dakika Güncel Hakkari'de yaralı Hint oklu kirpi tedavi altına alındı - Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
Hakkari'de yaralı Hint oklu kirpi tedavi altına alındı
