Hakkari'de yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Hakkari'de yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli gözaltına alındı

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Hakkari'de Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahis oynattığı değerlendirilen şüphelilerle ilgili birçok hesaba el konuldu, emniyetteki işlemler sürüyor.

Hakkari'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, il genelinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı ve organizasyon içinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 46 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerle ilgili yapılan çalışmada, "yasa dışı bahis ve şans oyunlarıyla bağlantılı para nakline aracılık etme" suçunu oluşturan ve yasa dışı bahiste kullanıldığı değerlendirilen birçok hesaba el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
YüksekovaGüvenlik3. SayfaHakkariGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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