Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Hakkari kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kar etkili oldu. Kar sonrası kent merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı kent merkezinde 30, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı. Hakkari ve ilçelerinde 95'i köy, 189'u da mezra olmak üzere 284 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı 284 Yerleşim Yerinin Yolunu Kapadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?