Hakkari\'de Yoğun Kar Yağışı 284 Yerleşim Yerinin Yolunu Kapadı

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HAKKARİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle 284 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Hakkari kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kar etkili oldu. Kar sonrası kent merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı kent merkezinde 30, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı. Hakkari ve ilçelerinde 95'i köy, 189'u da mezra olmak üzere 284 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma başlattı.