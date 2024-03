Hakkari'deki bir okulda açılan Güzellik Atölyesi öğrencilerin meslek öğrenmesini sağlıyor

Güncel

Güzellik merkezi değil okul

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan 'Güzellik Atölyesi'yle öğrenciler meslek öğreniyor.

Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Güngör Mahallesi'nde bulunan Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan 'Güzellik Atölyesi' öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Okulda açılan 'Güzellik Atölyesi'nde görev yapan Fahrettin Vural ve Sevgi Çirk öğretmenler, 40'a yakın öğrenciye uygulamalı dersler vererek geleceğe hazırlıyor. Bu sayede meslek öğrenen öğrenciler, mahalle sakinlerinin ücretsiz tıraş ve bakımlarını sağlarken, özel günlerde ise bakıma muhtaç kişilerinin evlerine giderek hizmet veriyor.

"Hem öğreniyorlar hem de meslek sahibi oluyorlar"

Verdikleri derslerle öğrencileri meslek sahibi yaptıklarını söyleyen Saç Bakım ve Güzellik Bölümü Öğretmeni Sevgi Çirk, "40'a yakın öğrencimiz bu sınıfta uygulamalı ders görüyor. Bizde iki öğretmen olarak kuaför mesleği yönünde gereken her şeyi gösteriyoruz. Meslek öğrenen öğrenciler, mahalle sakinlerinin ücretsiz tıraş ve bakımlarını yaparken, özel günlerde ise bakıma muhtaç kişilerinin evlerine giderek hizmet veriyor. Bu bölümle öğrenciler hem öğreniyor hem de iş sahibi oluyorlar" dedi.

"Atölyede meslek sahibi olmak isteyen bir öğrenci için yok yok"

Köylere kadar gidip saç kesim ve bakımı yaptıklarını ifade eden Öğretmen Fahrettin Vural da, "Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümünde, bir güzellik merkezinde bulunan bütün uygulamalar yapılmaktadır. Erkek saç kesimi, erkek saç bakımı, erkek saç şekillendirme, cilt bakımı, el ayak bakımı, her türlü makyaj çeşitleri, kadın saç kesimi, kadın saç şekillendirme, erkek kadın saç boyama, lazer epilasyon uygulamalarımızı atölyemizde öğrencilerimizle beraber yapıyoruz. Bu atölyemizde her hafta mahalle sakinleri, yurt öğrencilerimiz, okulumuzda bulunan bütün öğrencilerimizin ve diğer okullardaki öğrencilerin bakımlarını, tıraşlarını yapıyoruz. Her hafta sonu aile ziyaretlerinde öğrencilerimizle beraber köylere gidip öğrenci tıraşları yapıyoruz. Yürümekte güçlük çeken köy ve mahalle sakinlerinin bakımlarını da yapıyoruz. Okulumuzda 12. sınıflarımızla birlikte 150'ye yakın saç bakımı ve güzellik hizmetleri bölümünü okuyan öğrencimiz var. Mezun olduktan sonra dışarıda iş imkanları onları bekliyor. Tiyatro alanında, sinemalarda, cilt bölümünde estetisyenlikte işini rahatlıkla buluyor. Ayrıca iş yeri belgesi ile beraber mezun edildikten sonra kendilerine devlet destekli iş yeri açabiliyorlar" ifadelerini kullandı.