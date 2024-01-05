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Hakkari Emniyet Müdürü, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Hakkari Emniyet Müdürü, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Yılmaz, çevre ve yaşam, haber ve spor kategorilerindeki fotoğraflara oy vererek muhabirleri tebrik etti.

Hakkari Emniyet Müdürü, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
05.01.2024 - 10:57,
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Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Balcı, makamında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi, AA Van Bölge Müdürü Cemal Aşan'dan görseller hakkında bilgi aldı.

Çevre ve yaşam kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" adlı karesine oy veren Yılmaz, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon" ve spor kategorisinde Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" fotoğrafını tercih etti.

Oylamada birbirinden güzel karelerin yer aldığını belirten Yılmaz, muhabirleri tebrik ederek, başarı diledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hakkari Emniyet Müdürü, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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