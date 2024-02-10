Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, lise öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
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Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, lise öğrencileriyle buluştu

Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, lise öğrencileriyle buluştu

Tuğgeneral Çarıkcıoğlu, Hakkari Fen Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle kariyer planlaması hakkında sohbet etti ve sorularını cevapladı. Öğrenciler, ziyaretten memnuniyetlerini dile getirerek Çarıkcıoğlu'na teşekkür etti.

10.02.2024 16:07
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Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Tuğgeneral Çarıkcıoğlu, Hakkari Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğrencilerle kariyer planlaması hakkında sohbet eden Çarıkcıoğlu, öğrencilerin sorularını cevapladı, tavsiyelerde bulundu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, Çarıkcıoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA

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