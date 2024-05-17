Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Kızılay\'a Kan Bağışında Bulundu

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı personeli, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nda farkındalık oluşturulması amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.
Bu kapsamda komutanlık bahçesine konuşlandırılan Kızılay tırına gelen jandarma personeli bağışta bulundu.
Kızılay görevlileri, desteklerinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti.
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