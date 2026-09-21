Hakkari'nin Berçelan Yaylası'nda 4 ay kalan göçerler, 900 hayvanı Batman'a götürüyor - Son Dakika
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Hakkari'nin Berçelan Yaylası'nda 4 ay kalan göçerler, 900 hayvanı Batman'a götürüyor

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Hakkari\'nin Berçelan Yaylası\'nda 4 ay kalan göçerler, 900 hayvanı Batman\'a götürüyor
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Hakkari'nin 3 bin 300 metre rakımlı Berçelan Yaylası'nda 4 ay kalan göçerler, hava soğuyunca Batman'a dönüş yolculuğuna başladı. Bayram Calp ve kardeşi, yaklaşık 900 hayvanı 60 gün sürecek zorlu yolculukla Batman'a götürmeyi hedefliyor.

Yaz döneminde hayvanlarını serin ve verimli otlaklarda beslemek için Hakkari'deki yüksek rakımlı yaylalarda 4 ay konaklayan göçerler, havanın soğumasıyla zorlu dönüş yolculuğuna başladı.

Güneydoğu illerinde yaşayan bazı göçer aileler, ilkbaharda temiz su kaynakları ve verimli otlaklarıyla hayvan yetiştiricilerinin tercih ettiği 3 bin 300 metre rakımlı Berçelan Yaylası'na geliyor.

Kurdukları çadırlarda kalan aileler, yaklaşık 4 ay boyunca ot bakımından zengin meralarda ve temiz su kaynaklarına sahip alanlarda besledikleri hayvanlarından daha fazla verim alıyor.

Bu süreçte elde ettikleri sütten hazırladıkları peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünleri satarak gelir sağlayan göçer aileler, yörede havanın soğumasıyla hayvanlarını sıcak illere götürmek için dönüş hazırlıklarını tamamlayarak yola koyuldu.

Ailesiyle Berçelan Yaylası'nda konaklayan Bayram Calp da çadır ve diğer malzemeleri tırla memleketine göndererek kardeşiyle yaklaşık 900 hayvanın bulunduğu sürüyü Batman'a götürmek için zorlu yolculuğa başladı.

Hayvanları belirledikleri güzergahtan götüren, suyun ve otlakların bulunduğu noktalarda konaklayarak dinlenen Calp ve kardeşi, sürüyü yaban hayvanlarından korumak için de çaba gösteriyor.

Calp ve kardeşi, yaklaşık 60 gün sürecek yolculuğun ardından sürüyü Batman'a ulaştırmayı hedefliyor.

"Hem yazın hem kışın mera kiralıyoruz"

Göçerlerden Bayram Calp, AA muhabirine, havanın ısınmasıyla geldikleri Berçelan Yaylası'nda 4 ay kaldıklarını söyledi.

Sezonu tamamlayarak Batman'a doğru yola koyulduklarını belirten Calp, şunları kaydetti:

"Zorlu yolculuk iki ay sürecek. Bu yolculukta bazı yerler çok zorlu oluyor. Hayvanları otlatıp götürüyoruz. Konaklayacağımız yerleri de suya göre ayarlıyoruz. Bazı günler 5 kilometre, bazı günler de 15 kilometre gidiyoruz. Genelde suya göre kendimizi ayarlıyoruz. Hayvanlarımız dinlendikten sonra tekrar yola devam ediyoruz. Bütün çobanlara kolaylıklar diliyorum. 900'e yakın koyunumuz var. Aileyi bugün arabayla gönderdik. Biz de yola çıktık. Kardeşimle birlikte koyunları yavaş yavaş Batman'a götüreceğiz. Bazı noktalarda su sıkıntısı yaşıyoruz. Bazı yerlerde kara yolunu kullanmak zorunda kalıyoruz. O da riskli oluyor. O yüzden bütün sürücülerden dikkatli olmalarını istiyoruz."

Memlekete gidince de mera kiralayacaklarını dile getiren Calp, "Kira bedelleri yüksek. Hem yazın hem kışın mera kiralıyoruz. Bu da bizi çok zorluyor. Hava soğudu. Özellikle geceleri bayağı soğuk oluyor. Kışın daha sıcak yerlere gidiyoruz. İnşallah herkes kazasız belasız evine varır." dedi.

Mehmet Calp da tırlarda rahat etmedikleri için hayvanları yürüterek memlekete götürdüklerini anlattı.

Calp, "İki ay boyunca dağlarda, yollarda yürümeye devam edeceğiz. Göçerlik çok zor. Babamlar eskiden bu yana hayvancılık yapıyorlar. Ben de 5-6 senedir sürekli onlarlayım, yaylalardayım. Berçelan'da hava soğudu. Bize de yol göründü. Havasıyla, suyuyla, çiçeğiyle çok güzel bir yerdir. Gelecek sene yine yaylaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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