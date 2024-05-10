Hakkari Valisi Ali Çelik, Bayrak Tepe Seyir Terası\'nı Gezdi

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Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca ilçesindeki Bayrak Tepe Seyir Terası'nı gezdi.

İlçe merkezindeki seyir terasına giden Çelik, çalışmalar hakkında Kaymakam Mert Kumcu ve Belediye Başkanı Nazmi Demir'den bilgi aldı.

Çelik, ilçedeki seyir terasının panoramik manzaraya sahip olduğunu belirterek, terasın 19 Mayıs'ta hizmete açılacağını söyledi.

Terasın ilçeye gelen turistler için de alternatif bir lokasyon olacağını belirten Çelik, taş evlerin olduğu alanda Sanat Sokağı Projesi için çalışma yürütüleceğini aktardı.