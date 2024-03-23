Hakkari Valisi Ali Çelik, Muhtarlarla İftar Yemeğinde Buluştu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, mahalle ve köy muhtarlarıyla iftarda bir araya geldi.
Vali Çelik, bir restoranda düzenlenen iftarda muhtarlarla sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.
Devlet olarak her daim muhtarların yanında olduklarını belirten Çelik, muhtarların köy ve mahallelerinın sorunlarının çözümündeki gayretinin sevindirici olduğunu söyledi.
Programa, Vali Yardımcıları Furkan Berber, Buğra Karadağ, Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cevdet Miroğlu ve muhtarlar katıldı.
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