Hakkari Valisi Ali Çelik, Muhtarlarla İftar Yemeğinde Buluştu

Taşıt Kredilerinde Yeni Vade Sınırı Açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt kredilerine ilişkin yeni düzenlemeler yaparak vade sınırlarını belirledi. Değeri 1 milyon 600 bin lira ve altı olan taşıtlarda vade sınırı 48 ay, değeri 1 milyon 600 bin ile 3 milyon lira arasında olan taşıtlarda vade sınırı 36 ay, değeri 3 ile 4 milyon lira arasında olan taşıtlarda 24 ay, değeri 4 milyon ile 5 milyon lira arasında olan taşıtlarda ise vade sınırı 12 ay olarak belirlendi.