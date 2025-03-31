Hakkari Valisi Çelik, güvenlik güçleri ve şehit ailesiyle bayramlaştı - Son Dakika
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Hakkari Valisi Çelik, güvenlik güçleri ve şehit ailesiyle bayramlaştı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, güvenlik güçleri ve şehit ailelerinin bayramını kutladı.

31.03.2025 19:17
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, güvenlik güçleri ve şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Çelik, güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Çelik, milletin huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm polis ve jandarma personeline teşekkür etti.

Bayramların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"İyiliğin daim olması en büyük temennimiz. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim, sizleri sevdiklerinizle sağlık, huzur ve güzellikler içinde nice bayramlara eriştirsin. Ülkemize, milletimize birlik ve beraberlik içinde esenlik dolu günler nasip etsin. Siz kahraman güvenlik güçlerimizi, jandarmamızı, emniyetimizi her türlü kötülükten korusun, ayağınıza taş değdirmesin. Fedakarlığınız, cesaretiniz ve azminiz için sizlere minnettarız."

Çelik, daha sonra şehit Feysel Beyter'in Merzan Mahallesi'ndeki ailesine ziyarette bulunarak, aile bireylerinin bayramını tebrik etti.

Şehitler için dua eden Çelik, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu bildirdi.

Çelik, son olarak Hakkari Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları ile tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

Çelik'e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari Valisi Çelik, güvenlik güçleri ve şehit ailesiyle bayramlaştı - Son Dakika

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