Hakkari-Van Yolunda Genişletme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Hakkari-Van Yolunda Genişletme Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari-Van Yolunda Genişletme Çalışmaları Devam Ediyor
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Hakkari-Van kara yolunda genişletme, asfaltlama ve zemin iyileştirme çalışmaları hızla sürüyor.

Hakkari ile Van arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolunda genişletme, zemin iyileştirme ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezi ile Yeniköprü arasındaki 30 kilometrelik güzergahta yürütülen proje kapsamında yol genişletme, istinat yapıları ve asfaltlama çalışmaları eş zamanlı sürdürülüyor.

İlkbaharda meydana gelen heyelan nedeniyle bir süre yavaşlayan çalışmalar, hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle yeniden yoğunlaştırıldı.

Çalışmaların ilk etabını oluşturan yaklaşık 10 kilometrelik kesimde yol genişletme işlemleri büyük ölçüde tamamlanırken, heyelan riski bulunan noktalarda yaklaşık 90 bin metreküp taş duvar inşa edildi.

Yaklaşık 130 personel ve 60 iş makinesiyle yürütülen çalışmalar kapsamında güzergahın önemli bölümünde asfalt serimi gerçekleştirildi.

Şantiye şefi inşaat mühendisi Enes Eskici, amaçlarının Hakkari-Van kara yolunu daha güvenli, geniş ve modern bir standarda ulaştırmak olduğunu söyledi.

Eskici, şunları kaydetti:

"Heyelan nedeniyle bir miktar gecikme yaşadık ancak şu anda çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Amacımız yolu daha geniş, daha güvenli ve ulaşım açısından daha konforlu hale getirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. Çalışmalar sırasında zaman zaman trafik kontrollü olarak durduruluyor. Ağustos ayındaki yüksek sıcaklık nedeniyle oluşan tozu azaltmak için üç arazözle gece gündüz sulama yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan çalışmalar süresince gösterecekleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari-Van Yolunda Genişletme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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