Hakkari-Van Yolunda Heyelan

14.04.2026 11:15
Hakkari-Van kara yolunda oluşan heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Hakkari Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 13 Nisan'da Hakkari-Van kara yolunun Akçalı mevkisinde heyelan meydana geldiği belirtildi.

Karayolları 114. Şube Şefliği yol ağında bulunan güzergahta oluşan heyelanın yaklaşık 200 metrelik alanda etkili olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın ardından ilgili kurum ve ekiplerimiz hızla bölgeye sevk edilmiş, yol güvenliği, ulaşımın devamlılığı ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında ekskavatör, 2 yükleyici, greyder, kanal kazıcı, 5 kamyon, ekip aracı ve trafik ekibi aracı görevlendirilmiş, toplamda 20 personel ile müdahale çalışmaları sürdürülmektedir. Mevcut durumda yol, kontrollü olarak trafiğe açık tutulmakta olup sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri, görevli ekiplerin yönlendirmelerine uymaları önem arz etmektedir."

Açıklamada, Valilik koordinasyonunda karayolları, AFAD, emniyet ve ilgili tüm birimler tarafından sahadaki çalışmaların titizlikle takip edildiği, ulaşımın en kısa sürede tamamen güvenli hale getirilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı

11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
