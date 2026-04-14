Hakkari-Van Yolunda Heyelan

Heyelan meydana gelen Hakkari- Van kara yolunda ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı bildirildi.

Hakkari Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 13 Nisan'da Hakkari-Van kara yolunun Akçalı mevkisinde heyelan meydana geldiği belirtildi.

Karayolları 114. Şube Şefliği yol ağında bulunan güzergahta oluşan heyelanın yaklaşık 200 metrelik alanda etkili olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın ardından ilgili kurum ve ekiplerimiz hızla bölgeye sevk edilmiş, yol güvenliği, ulaşımın devamlılığı ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında ekskavatör, 2 yükleyici, greyder, kanal kazıcı, 5 kamyon, ekip aracı ve trafik ekibi aracı görevlendirilmiş, toplamda 20 personel ile müdahale çalışmaları sürdürülmektedir. Mevcut durumda yol, kontrollü olarak trafiğe açık tutulmakta olup sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri, görevli ekiplerin yönlendirmelerine uymaları önem arz etmektedir."

Açıklamada, Valilik koordinasyonunda karayolları, AFAD, emniyet ve ilgili tüm birimler tarafından sahadaki çalışmaların titizlikle takip edildiği, ulaşımın en kısa sürede tamamen güvenli hale getirilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiği aktarıldı.