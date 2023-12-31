Hakkari Yüksekova\'da 4.5 Büyüklüğünde İkinci Deprem

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 20.06'da 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ana kadar olumsuz bir durumun olmadığı belirtilerek, İlimiz Yüksekova ilçesi merkezli 4.4 büyüklügünde meydana gelen depremle ilgili olarak şu ana kadar 112 başta olmak üzere, ilgili birimlere ulaşan bir olumsuzluk bildirilmemistir. Başta kolluk birimleri olmak üzere, diğer idari birimler hem muhtarlarımızla görüşerek, hem de alanda tarama yaparak olumsuzluk olup olmadığı hususunu takip etmektedirler.Tüm Hemsehrilerimize geçmis olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim büyük bela ve musibetlerden ülkemizi korusundenildi.

4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM

Bu arada saat 20.06'da merkez üssü Yüksekova olan ve derinliği 2.52 olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, Hakkari ve çevre köylerden de hissedildi. (DHA)