Hakkari Yüksekova\'da Heyelan Nedeniyle Onbaşılar Köyü Yolu Ulaşıma Kapandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Onbaşılar köyünün yolu ulaşıma kapandı.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Onbaşı köyü yolunda gece saatlerinde heyelan meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı.
İş makineleriyle yoldaki toprak yığını ve çamuru temizlemeye çalışan ekipler, kapanan yolu kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.
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