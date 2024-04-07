Hakkari Yüksekova\'da Heyelan Nedeniyle Onbaşılar Köyü Yolu Ulaşıma Kapandı

Filistinliler, İsrail saldırıları gölgesinde Ramazan Bayramı'nı karşılıyor

Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nı sadece bayram namazı ve akraba ziyaretleri ile ikramların da hurma ve kahveyle sınırlı olarak karşılıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, Gazze'deki insanlık felaketine dikkat çekerek bayram sevincinin olmadığını belirtiyor. Bayram alışverişleri yapılmıyor, çarşı ve pazarlar boş kalıyor.