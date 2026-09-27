Hakkari Yüksekova'da mobil ekipler Yılmaz köyünde kadınlara kanser taraması yaptı - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da mobil ekipler Yılmaz köyünde kadınlara kanser taraması yaptı

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Hakkari Yüksekova\'da mobil ekipler Yılmaz köyünde kadınlara kanser taraması yaptı
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Hakkari Yüksekova'da mobil sağlık ekipleri, İran sınırındaki Yılmaz köyünde kadınlara meme, rahim ağzı ve kolon kanseri taraması yaptı. Ekipler ayrıca tansiyon ve kan şekeri ölçtü; risk tespit edilenler hastaneye sevk edildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sağlık ekipleri, İran sınırındaki köylere giderek vatandaşlara mobil sağlık hizmeti sunuyor. İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Esendere beldesine bağlı Yılmaz köyüne giden ekipler, kadınlara meme, rahim ağzı ve kolon kanseri taraması yaparken, vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümlerini de gerçekleştirdi.

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan mobil sağlık ekipleri, koruyucu sağlık hizmetlerini kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara ulaştırmak için her hafta farklı köyleri ziyaret ediyor. Bu kapsamda İran sınırında bulunan Yılmaz köyüne giden sağlık personeli, vatandaşlarla bir araya gelerek sağlık taraması yaptı. Köyde kadınlara yönelik bilgilendirme yapan ekipler, meme, rahim ağzı ve kolon kanserlerinde erken teşhisin önemine dikkat çekerek taramalar gerçekleştirdi. Ücretsiz yapılan kontrollerde kanser riski tespit edilen vatandaşlar, ileri tetkik ve tedavi için hastanelere sevk ediliyor. Sağlık ekipleri ayrıca vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümlerini yaptı. Kronik hastalıkların takibi ve korunma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapan ekipler, kuduz hastalığı ve korunma yollarıyla ilgili de vatandaşları uyardı.

'HER HAFTA FARKLI KÖYLERİMİZİ ZİYARET EDİYORUZ'

İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Aydın Doğan, mobil sağlık ekipleri olarak her hafta farklı köyleri ziyaret ettiklerini belirterek, "İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil sağlık ekipleri olarak her hafta farklı köylerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de Esendere beldesine bağlı Yılmaz köyünü ziyaret ettik. Burada vatandaşlarımızla bir araya geldik. Tansiyon, şeker gibi kronik hastalık kontrollerimizi gerçekleştirirken, kuduz hastalığı ve korunma yöntemleri hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirdik" dedi.

Kaynak: DHA
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