Hakkari Yüksekova\'da tünel yakınında iki araç çarpıştı, 1\'i ağır 6 kişi yaralandı

Hakkari Yüksekova'da tünel yakınında iki araç çarpıştı, 1'i ağır 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yeniköprü mevkisindeki tünel yakınında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Yeniköprü mevkisindeki tünelin yakınında plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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