Hakkari Yüksekova\'da Yetenekli Sporcular Keşfediliyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Sportif Yetenek Taraması" kapsamında yetenekli sporcular keşfediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yetenekli gençlerin ve çocukların spora kazandırılması amacıyla 2019'da başlatılan "Sportif Yetenek Taraması" projesi devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonunda öğrencilere yönelik yetenek taraması yapıldı.

Boy, kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti ve koşu gibi testlerden geçen öğrenciler, ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre farklı spor branşlarına yönlendirildi.

Kurumda görevli eğitmen Vahdettin Tekçi, 3. sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taraması yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin hangi branşta yetenekli olduğunu öğrenmek için testler uyguladıklarını belirten Tekçi, şunları söyledi:

"Başarılı olan öğrencilerimizi de 11 branşta görev alan antrenörlerimize teslim edip yetiştirmeye çalışıyoruz. Günde ortalama 400 öğrenciyi yetenek taramasından geçiriyoruz. Toplamda 2 bin 500 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz."