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Hakkari-Yüksekova kara yolu heyelan nedeniyle kapanmıştı, kontrollü olarak ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Hakkari-Yüksekova kara yolu heyelan nedeniyle kapanmıştı, kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Hakkari-Yüksekova kara yolu, Yeni Köprü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanmıştı. Kara yolları ekipleri, kaya parçaları ve hafriyatın kaldırılması için yoğun bir çalışma yürüttü. İl Özel İdaresi ekiplerinin de destek verdiği çalışmanın ardından yol tek şeritli olarak açıldı. Geçişler, taş ve hafriyat düşme riski nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Hakkari-Yüksekova kara yolu heyelan nedeniyle kapanmıştı, kontrollü olarak ulaşıma açıldı
29.12.2023 - 22:27,
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Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari- Yüksekova kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Yeni Köprü mevkisinde meydana gelen heyelanda yolu kapatan kaya parçaları ve hafriyatın kaldırılması için kara yolları ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle yoğun çalışma yürüttü.

Gün boyunca mesai yapan ekipler, İl Özel İdaresi ekiplerinin de destek verdiği çalışmanın ardından yolu tek şeritli açtı.

Taş ve hafriyat düşme riski nedeniyle yolda geçişler, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da yolun kontrollü olarak ulaşıma açıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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