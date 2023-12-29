Hakkari-Yüksekova kara yolu heyelan nedeniyle kapanmıştı, kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari- Yüksekova kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Yeni Köprü mevkisinde meydana gelen heyelanda yolu kapatan kaya parçaları ve hafriyatın kaldırılması için kara yolları ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle yoğun çalışma yürüttü.

Gün boyunca mesai yapan ekipler, İl Özel İdaresi ekiplerinin de destek verdiği çalışmanın ardından yolu tek şeritli açtı.

Taş ve hafriyat düşme riski nedeniyle yolda geçişler, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da yolun kontrollü olarak ulaşıma açıldığı belirtildi.