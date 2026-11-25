Yüksekova'nın girişine 'Yüksekova İl Olmalı' tabelası

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi girişine Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından 'Yüksekova İl Olmalı, İl Yüksekova Gibi Olmalı' yazılı tabela konuldu.

Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, ilçenin il olması yönündeki talebi kamuoyuna duyurmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe girişine tabela koydu. Dernek Başkanı Sami Keskin, "Yüksekova, köklü geleneklerini yaşatan insanlarıyla kadim bir şehirdir. Kapısını da sofrasını da misafirine açan insanlarıyla samimi bir şehirdir. Gazilerinin onurunu taşıyan, kahramanların şehri olan Yüksekova'nın il olmasını canıgönülden istiyoruz. Bu düşüncemizi kamuoyuna duyurmak amacıyla harekete geçtik. Yüksekova'nın girişine tabelamızı astık. Şehit aileleri ve gaziler olarak Yüksekova'nın il olmasını talep ediyoruz. İlçemize gelen herkesin bu talebimizi görmesini ve sesimizi duymasını istiyoruz. Yüksekova'nın gerçekten il olması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Astığımız tabela ile hem farkındalık oluşturmayı hem de bu talebimizi daha geniş kitlelere duyurmayı amaçlıyoruz" dedi.

Keskin, astıkları tabelayla Yüksekova'nın il olmasına yönelik beklentilerini kamuoyuna duyurmayı ve talebin gündemde tutulmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.